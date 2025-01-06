Public Arts Fund Of India
Public Arts Fund Of India
Public Arts Fund Of India
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Public Art Exhibitions
Brings dynamic contemporary art to a broad audience in New York City and beyond, offering free exhibitions of international scope.
À propos
Public Arts Fund Of India
Fondée en
2023
EIN
922732844
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
520 W 19TH ST APT 3C NEW YORK, New York 10011-2844 United States
Site web
www.publicartfund.org
À propos
La mission
Public Art Fund makes extraordinary public art available and accessible to audiences of all ages and backgrounds—at absolutely no charge!
