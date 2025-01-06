Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Pualani Manor Corporation, founded in 1997, provides low and moderate-income rental housing units subsidized by the U.S. Department of Housing and Urban Development under the Section 8 Housing program in Honolulu, HI.

La mission

PUALANI MANOR CORPORATION serves Honolulu by fostering well-managed community properties, helping residents feel at home and supported in beautiful Hawaii.