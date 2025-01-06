Pualani Manor
Faire un don
Pualani Manor
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Pualani Manor
Acheter pour soutenir
Pualani Manor
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Pualani Manor
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Section 8 Housing Program
Provides low-income rental housing units subsidized by the U.S. Department of Housing and Urban Development.
À propos
Pualani Manor
Fondée en
1997
EIN
990250567
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 38078 HONOLULU, Hawaii 96837-1078 United States
Site web
www.hawaiianprop.com
Téléphone
(808)-539-9777
Adresse électronique
À propos
Pualani Manor Corporation, founded in 1997, provides low and moderate-income rental housing units subsidized by the U.S. Department of Housing and Urban Development under the Section 8 Housing program in Honolulu, HI.
La mission
PUALANI MANOR CORPORATION serves Honolulu by fostering well-managed community properties, helping residents feel at home and supported in beautiful Hawaii.
Recherche d'autres organisations en
Hawaï, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :