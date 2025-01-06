Pta Minnestoa Congress
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme Reflections
Offers students opportunities for recognition and access to the arts, boosting confidence.
STEM + Families Program
Provides hands-on exposure to science, technology, engineering, and math for families.
L'école de l'excellence
A recognition program that encourages communication and critical thinking within school communities.
Initiative en faveur des modes de vie sains
Offers resources and opportunities for informed health decisions.
À propos
Fondée en
1945
EIN
933138889
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
3524 42ND AVE S MINNEAPOLIS, Minnesota 55406-2813 United States
Site web
www.mnpta.org
Téléphone
(952)-767-4909
Adresse électronique
À propos
Minnesota PTA's mission is to make every child's potential a reality by engaging and empowering families and communities to advocate for all children. Founded in 1914, it strengthens parent involvement in schools. PTA has a history of important accomplishments advocating for children's education, health, and well-being.
La mission
The goal is to support students, teachers and staff with fun and purposeful events and programs to help them thrive during their time at Sanford Middle School.
