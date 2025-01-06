Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Providence School, founded in 1973 in Santa Barbara, is dedicated to preparing students for lives of purpose. As a Christian, college preparatory school, it equips students with knowledge, wisdom, and character grounded in God's truth. The school serves preschool through Grade 12.

La mission

Providence School prepares students for college and beyond, equipping them for lives of meaning and purpose.