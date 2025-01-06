Providence School
Faire un don
Providence School
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Providence School
Acheter pour soutenir
Providence School
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Providence School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'éducation préscolaire
Provides a classical Christian education for preschool-aged children.
Grammar School Program
Offers a classical Christian education for students in grades K-4.
Logic School Program
Provides a classical Christian education for students in grades 5-6.
À propos
Providence School
Fondée en
1973
EIN
952105233
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
3225 CALLE PINON SANTA BARBARA, California 93105-2759 United States
Site web
providencesb.org
Téléphone
(805)-962-3091
Adresse électronique
À propos
Providence School, founded in 1973 in Santa Barbara, is dedicated to preparing students for lives of purpose. As a Christian, college preparatory school, it equips students with knowledge, wisdom, and character grounded in God's truth. The school serves preschool through Grade 12.
La mission
Providence School prepares students for college and beyond, equipping them for lives of meaning and purpose.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :