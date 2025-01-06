Providence Facey Medical Foundation
Providence Facey Medical Foundation
Providence Facey Medical Foundation
Providence Facey Medical Foundation
Providence Facey Medical Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
COVID & Mental Health Support
Video classes designed to help navigate life during the pandemic, covering topics like living in a new normal and thriving amidst chaos.
Diabetes Management and Prevention
Classes facilitated by registered dietitians to educate on diabetes and heart disease prevention.
Weight Management
Classes for healthy weight management for kids, teens, families, and adults, facilitated by registered dietitians.
Bariatric Surgery Education & Support
Classes facilitated by registered dietitians offering education for pre-surgery preparation.
À propos
Providence Facey Medical Foundation
Fondée en
1993
EIN
954322584
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
15451 SFV MISSION BLVD STE 300 MISSION HILLS, California 91345-0000 United States
Site web
www.facey.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Providence Facey Medical Foundation (EIN 954322584), founded in 1993, is a trusted physician group in the San Fernando Valley. With over 200 doctors, they provide innovative medical services in a caring environment, focusing on treatment, prevention, and health education in Simi Valley, Santa Clarita & SFV.
La mission
Providence Facey Medical Foundation offers quality medical care to the Mission Hills community, helping individuals and families lead healthier lives every day.
