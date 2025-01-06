Prophet Elias Greek Orthodox Church Of Santa Cruz
Faire un don
Prophet Elias Greek Orthodox Church Of Santa Cruz
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Prophet Elias Greek Orthodox Church Of Santa Cruz
Acheter pour soutenir
Prophet Elias Greek Orthodox Church Of Santa Cruz
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Prophet Elias Greek Orthodox Church Of Santa Cruz
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sensibilisation de la communauté
Providing outreach programs to help the homeless, feed the needy, supply school materials for foster children, and offer necessities for the homeless in Santa Cruz.
À propos
Prophet Elias Greek Orthodox Church Of Santa Cruz
Fondée en
1980
EIN
942623620
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
223 CHURCH ST SANTA CRUZ, California 95060-3809 United States
Site web
www.propheteliassc.org
Téléphone
(831)-429-6500
Adresse électronique
À propos
Prophet Elias Greek Orthodox Church of Santa Cruz, founded in 1980, is a welcoming community rooted in Greek Orthodox tradition. They foster community spirit and celebrate Greek culture through various programs. The church is known for its annual Greek Festival, which has been a beloved tradition in Santa Cruz for over 30 years. The church also has outreach programs to help the homeless and needy in the community.
La mission
Our mission is to be an integral part of our community and to enrich the lives of those we come in contact with.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :