À propos

Projet : Play2Learn fournit des jeux éducatifs gratuits pour aider les enfants défavorisés à apprendre en jouant. L'association collabore avec des organismes de santé, d'éducation et communautaires pour distribuer ces jeux, favoriser l'apprentissage ludique à la maison et développer les connaissances et les compétences sociales des enfants.

La mission

Sa mission est de fournir aux enfants des ressources éducatives pour leur permettre d'apprendre en jouant.