Projet Play2learn
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Power2Play
Un programme d'engagement familial facile à mettre en œuvre qui propose des jeux éducatifs gratuits, comme Alphabet Zoop, pour aider les enfants à se concentrer sur la pré-alphabétisation et l'apprentissage de l'anglais par le biais du jeu.
À propos
Projet Play2learn
Fondée en
2023
EIN
922409007
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
PO BOX 382 LEXINGTON, Massachusetts 02420-0004 États-Unis
Site web
www.projectplay2learn.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Projet : Play2Learn fournit des jeux éducatifs gratuits pour aider les enfants défavorisés à apprendre en jouant. L'association collabore avec des organismes de santé, d'éducation et communautaires pour distribuer ces jeux, favoriser l'apprentissage ludique à la maison et développer les connaissances et les compétences sociales des enfants.
La mission
Sa mission est de fournir aux enfants des ressources éducatives pour leur permettre d'apprendre en jouant.
