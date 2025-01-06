Proclaim Preaching Conference
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Learning Cohorts
Peer-learning groups focused on enhancing proclamation skills for current and aspiring preachers.
Preaching Camp
An immersive experience for developing creative preaching skills through worship, relationship building, and collaborative learning.
Proclamation Labs
Workshops focusing on practical skills like writing for local papers to improve proclamation.
Cours en ligne
Bible and proclamation courses offered online through PATHWAYS to support preachers' education.
À propos
Proclaim Preaching Conference
Fondée en
2023
EIN
932840396
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
2091 SPRINGDALE LN APT B104 GALLATIN, Tennessee 37066-1949 United States
Site web
www.proclaimsermons.com
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Proclaim Preaching Conference is an expository preaching conference by pastors, for pastors, to grow in the art and craft of preaching.
La mission
Proclaim is an expository preaching conference by pastors, for pastors, to grow in the art and craft of preaching.
