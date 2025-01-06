Printing Industries Association Of San Diego
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Print University
Offers training and webinars on various aspects of the printing industry.
Sales Club
A program focused on enhancing sales skills within the printing industry.
Group Buying Program
A program that allows members to leverage collective buying power for better deals.
Surplus Drive
Collects and distributes donated paper and supplies to graphic arts programs with limited budgets.
Fondée en
1975
EIN
952654595
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
3129 TIGER RUN CARLSBAD, California 92010-6504 United States
Site web
piasd.org
Téléphone
(858)-800-6900
Adresse électronique
À propos
Printing Industries Association of San Diego (PIASD) supports and promotes the San Diego printing and graphic arts industry. Passionate about print, design, and marketing, they serve visual communications professionals with tools and services.
La mission
Dedicated to the support and promotion of the San Diego printing and graphic arts industry.
