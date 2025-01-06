Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Prince of Peace Lutheran Church in Northridge, CA, is a local church known for its diverse music styles, including contemporary, traditional hymns, and praise and worship. They offer programs like children's ministry, community service, youth group, missions, and adult education.

La mission

Prince of Peace Lutheran Church brings people together in Northridge, California, fostering faith and connection within the local community.