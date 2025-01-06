Prince Of Peace Lutheran Church
Prince Of Peace Lutheran Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École du dimanche
Offers classes for children ages 3 through 9th grade.
Confirmation
A Wednesday evening program.
Préscolaire
A preschool program for young children.
Groupe de jeunes
Un programme pour les jeunes.
À propos
Prince Of Peace Lutheran Church
Fondée en
1988
EIN
952286086
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
9440 BALBOA BLVD NORTHRIDGE, California 91325-2517 United States
Site web
www.princeofpeace.org
Téléphone
(972)-447-9887
Adresse électronique
À propos
Prince of Peace Lutheran Church in Northridge, CA, is a local church known for its diverse music styles, including contemporary, traditional hymns, and praise and worship. They offer programs like children's ministry, community service, youth group, missions, and adult education.
La mission
Prince of Peace Lutheran Church brings people together in Northridge, California, fostering faith and connection within the local community.
