Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Early Alcohol Detection Education
Educates the public on the importance of early alcohol detection and intervention to prevent personal and financial tragedies.
À propos
Preventragedy Foundation
Fondée en
2002
EIN
954870190
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 7301 VAN NUYS, California 91409-7301 United States
Site web
www.preventtragedyfoundation.org
Téléphone
(818)-360-0985
Adresse électronique
-
À propos
The PrevenTragedy Foundation, founded in 2002, aims to educate the public on the early detection of alcohol and drug addiction. They focus on assisting non-addicts in identifying and intervening in the lives of alcoholics to prevent personal and financial tragedy.
La mission
PREVENTRAGEDY FOUNDATION is dedicated to making a positive impact in Van Nuys, California by working to prevent tragedies and promote safer communities for all.
