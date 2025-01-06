Prestonwood Ministry Group North
Prestonwood Ministry Group North
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère des hommes
Provides programs and resources for men's spiritual growth and fellowship.
Ministère des femmes
Offers programs and resources tailored for women's spiritual development and community.
Ministère des étudiants
Engages students in spiritual growth, community service, and leadership development.
Ministère de l'enfance
Provides a safe and nurturing environment for children to learn about faith and develop their relationship with God.
À propos
Prestonwood Ministry Group North
Fondée en
2023
EIN
923358662
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
6801 W PARK BLVD PLANO, Texas 75093-6389 United States
Site web
prestonwood.org
Téléphone
(972)-820-5000
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Our mission is to glorify God by introducing Jesus Christ as Lord to as many people as possible and to develop them in Christian living.


