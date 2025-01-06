Preserving Washougal & West End Rural Character
Preserving Washougal & West End Rural Character
Preserving Washougal & West End Rural Character
Preserving Washougal & West End Rural Character
Rural Character Preservation
Educates and advocates for maintaining the rural character of the Washougal watershed, ensuring natural spaces and protecting air and water quality.
Preserving Washougal & West End Rural Character
2023
933293548
501(c)(3)
Protection de l'environnement
3307 EVERGREEN WAY STE 707 PMB 304 WASHOUGAL, Washington 98671-2065 United States
preservewashougalriver.org
-
-
Preserving Washougal & West End Rural Character, founded in 2023, educates and advocates to maintain the rural character of the Washougal watershed. The organization formed to oppose a large recreational facility development, focusing on protecting the community's rural integrity.
Preserving Washougal and West End Rural Character works to maintain the rural character of the Washougal watershed through education and advocacy.
Washington, États-Unis
