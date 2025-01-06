Presbytery Of Los Ranchos
Presbytery Of Los Ranchos
Presbytery Of Los Ranchos
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Service communautaire
Offers opportunities to serve the local community through various outreach initiatives.
Ministère de l'enfance
Offre des programmes et des activités permettant aux enfants d'apprendre et de grandir dans leur foi.
Chorale
Offers a musical outlet for members to participate in worship and express their faith through song.
Missions
Supports local and global missions to spread faith and provide aid to those in need.
À propos
Presbytery Of Los Ranchos
Fondée en
1964
EIN
952746219
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
PO BOX 910 ANAHEIM, California 92815-0910 United States
Site web
losranchos.org
Téléphone
(714)-956-3691
Adresse électronique
À propos
The Presbytery of Los Ranchos, founded in 1964, is a community of churches in Southern California. Their mission is to be a community of flourishing congregations and partnerships that joyfully participate in God's redemptive work through Jesus Christ in the world.
La mission
Presbytery of Los Ranchos brings together and supports Presbyterian congregations in Anaheim, fostering connection and growth within the local faith community.
