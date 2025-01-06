Presbytery Of Los Ranchos

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Service communautaire

Offers opportunities to serve the local community through various outreach initiatives.

Ministère de l'enfance

Offre des programmes et des activités permettant aux enfants d'apprendre et de grandir dans leur foi.

Chorale

Offers a musical outlet for members to participate in worship and express their faith through song.

Missions

Supports local and global missions to spread faith and provide aid to those in need.

