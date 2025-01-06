Premierone Credit Union
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses
Offers two $2,000 scholarships to student members demonstrating leadership and community service.
First Responder Program
Provides exclusive benefits and services to first responders and healthcare workers in Santa Clara County.
À propos
Fondée en
1961
EIN
941696676
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire > Développement économique > Initiatives en matière de logement abordable
Adresse
6640 VIA DEL ORO SAN JOSE, California 95119-1450 United States
Site web
www.premieronecu.org
Téléphone
(855)-500-7128
Adresse électronique
-
À propos
Premierone Credit Union, founded in 1961, supports members' financial growth through diverse loans, educational resources, and community initiatives. They offer consumer loans, various deposit products including high-yield checking, and mortgage options, fostering lasting relationships and enhancing financial well-being.
La mission
PremierOne Credit Union strives to build strong member relationships through consistent delivery in every interaction, relevant innovation, and personalized service, which leads to growth.
