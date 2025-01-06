Praise Covenant Church-Harvard Campus-Tacoma Wa
Faire un don
Praise Covenant Church-Harvard Campus-Tacoma Wa
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Praise Covenant Church-Harvard Campus-Tacoma Wa
Acheter pour soutenir
Praise Covenant Church-Harvard Campus-Tacoma Wa
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Praise Covenant Church-Harvard Campus-Tacoma Wa
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Covenant Kids
Provides a safe and secure environment for children (birth-5th grade) to learn and grow in Christ through fun activities and events.
Praise Rising
A program for 5th-7th grade students meeting every Wednesday for activities.
Youth Activity Cohorts
Activity groups for 8th-12th graders lasting for 6 weeks.
Praise Youth Group
A gathering of 5th-12th grade students for quarterly worship, fellowship, and peer-led learning.
À propos
Praise Covenant Church-Harvard Campus-Tacoma Wa
Fondée en
1975
EIN
942791393
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1611 85TH ST E TACOMA, Washington 98445-4111 United States
Site web
www.praisecovenant.net
Téléphone
(253)-564-8563
Adresse électronique
À propos
Praise Covenant Church in Tacoma, WA, is a community of believers seeking to be WITH JESUS and LIKE JESUS. Their services are uplifting with contemporary music. They support local missions like the Tacoma Rescue Mission and offer ministries for children and youth.
La mission
Praise Covenant Church-Harvard Campus-Tacoma WA brings people together in Tacoma to nurture faith, foster community, and offer a welcoming place for spiritual growth.
Recherche d'autres organisations en
Washington, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :