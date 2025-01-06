Practical Ministries
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Home Churches
Nurturing Home Churches in Hermanus (Sandbaai) and Kleinmond.
École biblique
Offering a Bible School to further disciple and equip believers. Registrations for the class of 2025 are now open.
E-Church
Online services that have grown into a thriving E-Church community, fostering a strong sense of family.
À propos
Practical Ministries
Fondée en
2024
EIN
934761302
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
301 E BASELINE RD BUCKEYE, Arizona 85326-1319 United States
Site web
its-practical-ministries.mailchimpsites.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
PRACTICAL MINISTRIES INC, founded in 2024 and located in Buckeye, Arizona, operates as Refuge Church, led by Pastor Michael Martin. Their mission is to grow spiritually and increase heaven's population. They aim to be spiritually strong and community-changing.
La mission
Mission Statement: To grow, to grow others, increasing heaven's population! Vision Statement: To become spiritually strong, soul winning, community changing.
