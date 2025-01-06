Portland Yacht Club
Faire un don
Portland Yacht Club
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Portland Yacht Club
Acheter pour soutenir
Portland Yacht Club
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Portland Yacht Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme junior
Sailing classes for children and teenagers.
Programme pour adultes
Sailing classes for adults, including beginner and intermediate levels.
À propos
Portland Yacht Club
Fondée en
1946
EIN
930257930
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1241 NE MARINE DR PORTLAND, Oregon 97211-1109 United States
Site web
portlandyc.com
Téléphone
(503)-285-1922
Adresse électronique
À propos
Portland Yacht Club, founded in 1908, on the Columbia River, is Oregon's oldest yacht club. It began as the Willamette Motor Boat Club. The club offers moorage, dining, and hosts events. They have junior and adult sailing programs and promote sailing and boating in the Pacific Northwest.
La mission
Portland Yacht Club brings boating enthusiasts together along the NE Marine Drive waterfront, fostering community and enjoying the beauty of Portland’s waterways.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :