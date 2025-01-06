Portland Womans Club
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Service & Social Activities
Offers opportunities for members to learn, socialize, serve the community, and build friendships.
À propos
Portland Womans Club
Fondée en
1957
EIN
930446672
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
1560 SE 41ST LOOP HILLSBORO, Oregon 97123-7541 United States
Site web
oregongfwc.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The GFWC Portland Woman's Club offers women opportunities for community service, social activities, learning, and friendship. Members engage in diverse activities selected by the group. Contact the President for questions.
La mission
The portland womans club serves to support a variety of local charities in their endeavors to provide for those in need in the community.
