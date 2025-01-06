Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Founded in 1963, the Portland State University Foundation inspires giving, engages alumni, and manages donor gifts to create opportunities for students, faculty, and programs. It supports PSU's mission to serve the city and beyond through scholarships and various initiatives.

La mission

The PSU Foundation supports Portland State University by inspiring giving, engaging alumni, and responsibly managing donor gifts to enhance the university's vital impact.