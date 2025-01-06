Portland State University Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Réussite des étudiants
Breaking down financial barriers for students through scholarships, hardship funds, and basic needs programs, ensuring they can graduate on time and build bright futures.
Faculty Success
Supporting faculty through fellowships, research funds, and endowed professorships to attract top scholars, advance research, and create transformative learning experiences.
Vernier Science Center
Providing an inclusive, student-centered space that enhances science education and research at Portland State.
New Art Building
Creating a vibrant hub for diverse artists and innovators by constructing a new home for the Schnitzer School of Art + Art History + Design.
Portland State University Foundation
Founded in 1963, the Portland State University Foundation inspires giving, engages alumni, and manages donor gifts to create opportunities for students, faculty, and programs. It supports PSU's mission to serve the city and beyond through scholarships and various initiatives.
La mission
The PSU Foundation supports Portland State University by inspiring giving, engaging alumni, and responsibly managing donor gifts to enhance the university's vital impact.
{Similaire 1}
