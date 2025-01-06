Portland Open Studios
Portland Open Studios
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Portland Open Studios Tour
An annual event where local artists open their studios to the public, fostering community engagement and appreciation for the arts. Prioritizes artist's professional development in order to enrich the city.
À propos
Portland Open Studios
Fondée en
2013
EIN
931271605
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Arts visuels et du spectacle > Théâtres et centres d'arts du spectacle
Adresse
PO BOX 31077 PORTLAND, Oregon 97231-0077 United States
Site web
portlandopenstudios.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Portland Open Studios, founded in 1998, is an arts nonprofit enhancing Portland's art scene. It prioritizes artist development and offers a juried tour, inviting the public into artists' studios. This creates a unique educational opportunity, bridging the gap between artists and art enthusiasts.
La mission
Portland Open Studios aims to be an essential component in Portland's Art Community, prioritizing artists and their professional development in order to enrich our city.
