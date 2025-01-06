Portland Local 8 Federal Credit Union
Faire un don
Portland Local 8 Federal Credit Union
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Portland Local 8 Federal Credit Union
Acheter pour soutenir
Portland Local 8 Federal Credit Union
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Portland Local 8 Federal Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses
Portland Local 8 Federal Credit Union awards scholarships to graduating high school seniors to support their educational goals.
À propos
Portland Local 8 Federal Credit Union
Fondée en
0
EIN
930426107
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2435 NW FRONT AVE STE A PORTLAND, Oregon 97209-1824 United States
Site web
www.pdx8fcu.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Portland Local 8 Federal Credit Union, founded in 1954 by union members, provides financial services to union members and their families. Their mission is to build lasting relationships through exceptional service and tailored financial solutions.
La mission
Portland Local 8 Federal Credit Union was founded in 1954 by union members to provide financial services to union members and their families.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :