Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Oregon State Karting Championship Series
A kart racing series by PKA and PARC.
Regional Sprint NWKA Super Cup
A regional sprint race series by Burly Products.
Regional Road Race NWKA Super Cup
A regional road race series.
À propos
Fondée en
2003
EIN
931314280
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
9399 SW TIGARD ST TIGARD, Oregon 97223-5274 United States
Site web
portlandkarting.com
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Portland Karting Association (PKA), established in 2003, is dedicated to karting enthusiasts. They operate the Mac Track in McMinnville, OR, a 7/10-mile sprint course offering a family-friendly environment for karters. PKA hosts races and events, promoting the sport within the Oregon community. By karters, for the karters.
La mission
Come check out the Mac Track in McMinnville, OR, a 7/10th's mile sprint course in a family friendly environment.
