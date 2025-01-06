Portland Chapter Military Officers Association Of America
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux anciens combattants
The chapter supports retired veterans at their homes in The Dalles and Lebanon.
Oregon National Guard Support
The chapter supports courageous soldiers of the Oregon National Guard.
À propos
Fondée en
1966
EIN
936036203
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Services aux anciens combattants
Adresse
7860 SW RAINTREE DR BEAVERTON, Oregon 97008-6984 United States
Site web
moaaportland.net
Téléphone
(310)-897-1902
Adresse électronique
À propos
The Portland Chapter of the Military Officers Association of America (MOAA) has been a chartered affiliate since 1956. They support retired veterans and the Oregon National Guard.
La mission
PORTLAND CHAPTER MILITARY OFFICERS ASSOCIATION OF AMERICA brings together military officers in the Portland area, offering support and fostering community among local members.
