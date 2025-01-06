Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
Program de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Événements Autocross
Competitive driving events where drivers navigate a defined course against the clock, testing their skill and car handling.
Rally Driving Events
Both competitive (time, speed, distance) and non-competitive road tours, including day and overnight trips.
Porsche Display Events
Opportunities to showcase historic and current Porsche models at various gatherings.
Dinner Meetings
Monthly gatherings for members to socialize and connect over dinner.
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
Fondée en
1982
EIN
942821850
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 254651 SACRAMENTO, California 95865-4651 United States
Site web
svr-pcaor.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
The Sacramento Valley Region of the Porsche Club of America, founded in 1962, is part of the larger PCA. It unites Porsche enthusiasts in the Sacramento Valley area, offering various driving and social activities, including autocross, tours, dinners, and rallies. The club enhances the Porsche ownership experience through community and shared passion.
La mission
Porsche Club of America Sacramento Valley Region brings local Porsche owners together to share their passion and foster community through events and camaraderie.
{Similaire 1}
