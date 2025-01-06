alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Support client 

Porsche Club Of America Sacramento Valley Region

 - 
Connect Porsche enthusiasts in Sacramento Valley.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos propres campagnes de dons?
Réclamez ce profil
DécoratifDécoratif

Événements de 

Porsche Club Of America Sacramento Valley Region

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Décoratif
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Décoratif
Loterie, tirage, 50/50
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Décoratif
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos événements?
Réclamez ce profil

Acheter pour soutenir

Porsche Club Of America Sacramento Valley Region

100% de vos achats soutiennent 
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter votre propre marchandise?
Réclamez ce profil
Décoratif

Porsche Club Of America Sacramento Valley Region


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

Événements Autocross

Competitive driving events where drivers navigate a defined course against the clock, testing their skill and car handling.

__wf_reserved_inherit

Rally Driving Events

Both competitive (time, speed, distance) and non-competitive road tours, including day and overnight trips.

__wf_reserved_inherit

Porsche Display Events

Opportunities to showcase historic and current Porsche models at various gatherings.

__wf_reserved_inherit

Dinner Meetings

Monthly gatherings for members to socialize and connect over dinner.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez personnaliser la présentation de vos programmes et services ?
Réclamez ce profil

À propos

Porsche Club Of America Sacramento Valley Region

Fondée en

1982

EIN

942821850

Type IRS 501(C)

501(c)(7)

Catégorie/Type

Soutien communautaire

Adresse

PO BOX 254651 SACRAMENTO, California 95865-4651 United States

Site web

svr-pcaor.org

Téléphone

-

Adresse électronique

-

Socials
DécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratif
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus

À propos

The Sacramento Valley Region of the Porsche Club of America, founded in 1962, is part of the larger PCA. It unites Porsche enthusiasts in the Sacramento Valley area, offering various driving and social activities, including autocross, tours, dinners, and rallies. The club enhances the Porsche ownership experience through community and shared passion.

La mission

Porsche Club of America Sacramento Valley Region brings local Porsche owners together to share their passion and foster community through events and camaraderie.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous voulez raconter votre histoire à votre manière?
Réclamez ce profil
En savoir plus...
Décoratif

Recherche d'autres organisations en 

Californie, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
Porsche Club Of America Sacramento Valley Region

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
Décoratif

Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)

Pour les donateurs
Cette organisation à but non lucratif collecte activement des fonds par l'intermédiaire de Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro.
  • 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
  • Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
  • Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Zeffy n'a jamais facturé de frais aux organisations à but non lucratif. Et nous ne le ferons jamais.
En savoir plus sur la façon dont Zeffy gagne de l'argent
Pour les organisations à but non lucratif

Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.

Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.

Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :

🐶 30 opérations de stérilisation
🍲 8 500+ repas servis
🎒 40 kits de fournitures scolaires
🚌 3 bus affrétés pour les sorties scolaires
✈️ 2 ou 3 voyages missionnaires de jeunes entièrement financés
Réclamez ce profilComment Zeffy est-il libre ?
Calculez vos pertes de redevances
Prêt à collecter des fonds sans frais?
Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !