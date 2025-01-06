À propos

The Sacramento Valley Region of the Porsche Club of America, founded in 1962, is part of the larger PCA. It unites Porsche enthusiasts in the Sacramento Valley area, offering various driving and social activities, including autocross, tours, dinners, and rallies. The club enhances the Porsche ownership experience through community and shared passion.

La mission

Porsche Club of America Sacramento Valley Region brings local Porsche owners together to share their passion and foster community through events and camaraderie.