Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Population Education (PopEd)
Provides K-12 teachers with resources and training to educate students on population trends and their impact on the environment and human well-being.
Higher Education Outreach
Offers presentations and a summer course to college and university students, exploring population trends and their connection to environmental challenges and social justice.
Fondée en
1979
EIN
941703155
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2120 L ST NW STE 500 WASHINGTON, District of Columbia 20037-1534 United States
Site web
populationconnection.org
Téléphone
(202)-332-2200
Adresse électronique
À propos
Population Connection, founded in 1979, educates young people and advocates for progressive action to stabilize world population at a sustainable level. They address overpopulation's impact on quality of life through education and advocacy.
La mission
Population Connection educates young people and advocates progressive action to stabilize world population at a level that can be sustained by Earth's resources.
