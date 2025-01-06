Poplar Creek Prairie Stewards
Poplar Creek Prairie Stewards
Poplar Creek Prairie Stewards
Poplar Creek Prairie Stewards
Poplar Creek Prairie Stewards
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prairie Restoration
Volunteers restore native habitats in Illinois by removing invasive species, collecting seeds, and planting native plants.
Poplar Creek Prairie Stewards
2023
922966390
501(c)(3)
Protection de l'environnement
927 SARATOGA PKWY SLEEPY HOLLOW, Illinois 60118-2332 United States
poplarcreekprairiestewards.org
-
-
The Poplar Creek Prairie Stewards are volunteers working to restore natural communities in northwest Cook County, Illinois. They focus on prairie and woodland restoration and welcome volunteers.
The Poplar Creek Prairie Stewards are volunteers working with the Forest Preserve District of Cook County to restore native habitat.
