Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Pastoral and Evangelizing Programs
Provides monetary support for education, healthcare, social services, transportation, emergency relief, and ministry to children.
Soutien à l'éducation
Supports the education of candidates for the Catholic priesthood in the Developing World.
Aide humanitaire
Provides food, education, and medical care to vulnerable communities at the Pope's request.
À propos
Pontifical Mission Societies
Fondée en
2023
EIN
922542890
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
200 CENTRAL AVE STE 520 ST PETERSBURG, Florida 33701-3571 United States
Site web
pontificalmissions.org
Téléphone
(212)-563-8700
Adresse électronique
À propos
La mission
The Pontifical Mission Societies support the proclamation of the Gospel, the building of the Church, and the work and witness of mission priests, religious, and lay pastoral leaders.
