Pontiac Transportation Museum
Pontiac Transportation Museum
Pontiac Transportation Museum
Pontiac Transportation Museum
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
STEAM Education Outreach
Developing programs with a Science, Technology, Engineering, Arts, and Math emphasis for Pontiac area schools to inspire and educate young people.
À propos
Pontiac Transportation Museum
Fondée en
2023
EIN
922137603
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Musées
Adresse
755 W BIG BEAVER RD STE 2020 TROY, Michigan 48084-4925 United States
Site web
www.pontiactransportationmuseum.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Pontiac Transportation Museum, though founded in 2023, highlights over 150 years of automotive history in the Pontiac, Michigan region. The museum preserves and portrays the area's transportation legacy, showcasing cars, trucks, and other vehicles. Open to the public since May 2024, it aims to revitalize the community and offer educational opportunities, focusing on the city's rich industrial past and the people it inspired.
La mission
Pontiac Transportation Museum preserves and shares Michigan’s transportation history from its location in Troy, welcoming all who are curious about local automotive and transport heritage.
