Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Prêt pour la constitution d'un crédit
Un moyen facile et abordable d'améliorer votre cote de crédit grâce à des modalités souples et à des paiements mensuels peu élevés.
Programme "Electric Ways to Work
Incitations financières pour les véhicules électriques, y compris les hybrides traditionnels, les hybrides rechargeables et les VE.
À propos
Point West Credit Union
Fondée en
1944
EIN
930232289
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement économique
Adresse
5257 NE MLK JR BLVD SUITE 301 PORTLAND, Oregon 97211-3283 États-Unis
Site web
www.pointwestcu.com
Téléphone
(503)-546-5000
Adresse électronique
-
À propos
Point West Credit Union, fondée à l'origine en 1934 sous le nom de Multnomah County Employees Credit Union, est une coopérative financière basée à Portland, en Floride. Elle s'efforce d'apporter l'inclusion financière et l'autonomisation aux communautés mal desservies, y compris les immigrants. Point West s'engage à servir ses membres avec un personnel bilingue.
La mission
POINT WEST CREDIT UNION offre des solutions financières à la communauté de Portland, en aidant les membres à atteindre leurs objectifs grâce à un soutien accessible et fiable.
