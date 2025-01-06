Plymouth Rock Publishing
Faire un don
Plymouth Rock Publishing
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Plymouth Rock Publishing
Acheter pour soutenir
Plymouth Rock Publishing
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Plymouth Rock Publishing
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Journalisme local
Provides independent, nonprofit news coverage to the Plymouth area, staffed by experienced journalists.
À propos
Plymouth Rock Publishing
Fondée en
2023
EIN
922063672
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
15 RICHARDS RD PLYMOUTH, Massachusetts 02360-4871 United States
Site web
www.plymouthindependent.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Our mission is to inform and engage the public on important local issues, including government, education, culture and the environment, through our commitment to accuracy, professionalism and ethical journalism.
Recherche d'autres organisations en
Massachusetts, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :