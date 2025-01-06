Pluralistic Schools
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Elementary Education (K-6)
Provides a pluralistic elementary education for children in grades Kindergarten through 6th, focusing on academic and social-emotional learning.
Social Emotional Learning (SEL)
Integrates Harmony SEL curriculum to encourage collaboration, strengthen peer connections, and promote social responsibility.
Diversity, Equity, & Inclusion (DEI)
Utilizes Learning for Justice Standards (LJS) to foster an inclusive and equitable learning environment.
À propos
Pluralistic Schools
Fondée en
1972
EIN
952703050
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Écoles et institutions académiques > Écoles primaires
Adresse
1225 BROADWAY SANTA MONICA, California 90404-2707 United States
Site web
www.psone.org
Téléphone
(310)-394-1313
Adresse électronique
À propos
PS1 Pluralistic School, founded in 1972 in Santa Monica, CA, is an independent elementary school (K-6) that values each student's unique qualities. Its mission is to spark curious and critical thinkers who confidently contribute to their communities. The school embraces social, ethnic, and economic diversity, believing that many voices build a better world.
La mission
PS1 is a diverse community committed to an ever-evolving model of pluralistic elementary education where students engage and become the best versions of themselves.
