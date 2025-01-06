Plumfield
Plumfield
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Therapeutic School Program
Individualized instruction for boys in grades K-12, focusing on social, emotional, and academic needs with small class sizes and enriched curriculum.
Services cliniques
Strengths-based team approach providing individual, group, and family counseling, along with psychiatric support, speech and language therapy, and occupational therapy.
À propos
Plumfield
Fondée en
1964
EIN
941571900
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
9360 OCCIDENTAL RD SEBASTOPOL, California 95472-6460 United States
Site web
plumfieldacademy.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Plumfield Academy, founded in 1964 in Sebastopol, CA, provides a transformative educational experience for boys in grades TK-12. The Academy specializes in the treatment and education of boys who are struggling with issues related to adoption and behavior, offering a serene and enriching environment on eight acres. Plumfield's mission is to enable students to thrive, fostering hope and belonging.
La mission
PLUMFIELD INC fosters learning and growth in Sebastopol, California, providing educational opportunities that enrich the lives of local students and families.
