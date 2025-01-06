Plumas Rural Services
Plumas Rural Services
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
A.L.I.V.E.
Provides training and support for adults with intellectual and developmental disabilities, fostering independence.
Women, Infants & Children (WIC)
Offers healthy foods, nutrition education, and breastfeeding support to low-income women, infants, and children.
Grief Recovery
Provides support and resources to individuals experiencing loss and navigating the grieving process.
Domestic Violence Services
Offers counseling, legal assistance, and emergency shelter to survivors of domestic violence.
À propos
Plumas Rural Services
Fondée en
1981
EIN
942722880
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
711 MAIN STREET QUINCY, California 95971-0000 United States
Site web
plumasruralservices.org
Téléphone
(530)-283-2735
Adresse électronique
À propos
Plumas Rural Services, founded in 1981, is a community-based nonprofit in Northeastern California. They improve the well-being of residents and families by promoting health, education, prevention, and treatment. Services include domestic violence support, ALIVE program for adults with disabilities, and family services.
La mission
Our mission is to empower and lift up communities through compassionate human services. Since 1980, we have been dedicated to providing services and opportunities for the well being of local residents and families.
