Plumas Health Care Foundation
Plumas Health Care Foundation
Plumas Health Care Foundation
Plumas Health Care Foundation
Plumas Health Care Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Solutions pour la vie des seniors
An intensive outpatient group therapy program for individuals 65 and older experiencing depression or anxiety.
CalAIM Enhanced Care Management
Connects individuals to healthcare resources and social services, assisting with health visits, medications, mental health, and housing.
Services de santé comportementale
Offers mental health and substance use assessments, chronic disease support, stress management, and referral services upon referral from a primary care provider.
À propos
Plumas Health Care Foundation
Fondée en
1982
EIN
942820896
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
1065 BUCKS LAKE RD QUINCY, California 95971-9507 United States
Site web
www.pdh.org
Téléphone
(530)-283-2121
Adresse électronique
À propos
The Plumas Health Care Foundation, established in 1982, supports Plumas District Hospital by promoting it within the community and enhancing the financial resources required to sustain quality healthcare for patients, community, and staff.
La mission
Our mission is to promote the enhancement of community health and access to quality health care in Plumas County.
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :