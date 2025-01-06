alimenté par 
Support client 

Playworks Education Energized (en anglais)

 - 
Améliorer la santé des enfants par le jeu.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Événements de 

Playworks Education Energized (en anglais)

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Playworks Education Energized (en anglais)
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
Playworks Education Energized (en anglais)
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Playworks Education Energized (en anglais)
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Playworks Education Energized (en anglais)

100% de vos achats soutiennent 
Playworks Education Energized (en anglais)
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Playworks Education Energized (en anglais)


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

Entraîneurs sur place

Les coaches AmeriCorps à temps plein intègrent le jeu et le leadership des élèves dans la journée scolaire, favorisant ainsi un environnement positif.

__wf_reserved_inherit

Soutien consultatif

Les experts collaborent avec les écoles pour mettre en place des programmes de récréation durables et de grande qualité en proposant des modèles et des stratégies d'enseignement.

__wf_reserved_inherit

Formation du personnel

Développement professionnel pour le personnel afin d'améliorer la supervision des récréations, la gestion des groupes et les compétences en matière de résolution des conflits.

__wf_reserved_inherit

SparkPlay

Ressource en ligne avec accès à la demande à des jeux, des bonnes pratiques et des conseils professionnels pour l'apprentissage par le jeu.

À propos

Playworks Education Energized (en anglais)

Fondée en

1996

EIN

943251867

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

L'éducation

Adresse

1423 BROADWAY OAKLAND, California 94612-2054 États-Unis

Site web

www.playworks.org

Téléphone

-

Adresse électronique

-

Socials
Playworks Education Energized (en anglais)
À propos

Playworks Education Energized, fondé en 1996, améliore la santé et le bien-être des enfants en augmentant les possibilités d'activité physique et de jeux sûrs et utiles. Elle s'associe à des écoles et à des organisations communautaires pour aider les enfants à rester actifs et à acquérir des compétences utiles par le jeu.

La mission

La mission de Playworks est d'améliorer la santé et le bien-être des enfants en augmentant les possibilités d'activité physique et de jeux sûrs et utiles.

