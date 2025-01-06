Playworks Education Energized (en anglais)

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Entraîneurs sur place

Les coaches AmeriCorps à temps plein intègrent le jeu et le leadership des élèves dans la journée scolaire, favorisant ainsi un environnement positif.

Soutien consultatif

Les experts collaborent avec les écoles pour mettre en place des programmes de récréation durables et de grande qualité en proposant des modèles et des stratégies d'enseignement.

Formation du personnel

Développement professionnel pour le personnel afin d'améliorer la supervision des récréations, la gestion des groupes et les compétences en matière de résolution des conflits.

SparkPlay

Ressource en ligne avec accès à la demande à des jeux, des bonnes pratiques et des conseils professionnels pour l'apprentissage par le jeu.

