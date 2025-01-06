Playworks Education Energized (en anglais)
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Entraîneurs sur place
Les coaches AmeriCorps à temps plein intègrent le jeu et le leadership des élèves dans la journée scolaire, favorisant ainsi un environnement positif.
Soutien consultatif
Les experts collaborent avec les écoles pour mettre en place des programmes de récréation durables et de grande qualité en proposant des modèles et des stratégies d'enseignement.
Formation du personnel
Développement professionnel pour le personnel afin d'améliorer la supervision des récréations, la gestion des groupes et les compétences en matière de résolution des conflits.
SparkPlay
Ressource en ligne avec accès à la demande à des jeux, des bonnes pratiques et des conseils professionnels pour l'apprentissage par le jeu.
À propos
Playworks Education Energized (en anglais)
Fondée en
1996
EIN
943251867
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1423 BROADWAY OAKLAND, California 94612-2054 États-Unis
Site web
www.playworks.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Playworks Education Energized, fondé en 1996, améliore la santé et le bien-être des enfants en augmentant les possibilités d'activité physique et de jeux sûrs et utiles. Elle s'associe à des écoles et à des organisations communautaires pour aider les enfants à rester actifs et à acquérir des compétences utiles par le jeu.
La mission
La mission de Playworks est d'améliorer la santé et le bien-être des enfants en augmentant les possibilités d'activité physique et de jeux sûrs et utiles.
