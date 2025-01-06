Playground-Ny Theatre
Playground-Ny Theatre
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Monday Night PlayGround
New dramatists write and submit original ten-page plays each month, from October through March.
Best of PlayGround Festival
A festival showcasing the best plays from PlayGround-NY.
PlayGround Classes
Classes offered to develop playwright skills.
Commissioning Programs
Programs commissioning new plays.
À propos
Playground-Ny Theatre
Fondée en
2023
EIN
933703677
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
3286 ADELINE ST APT 8 BERKELEY, California 94703-2485 United States
Site web
playground-ny.org
Téléphone
(415)-992-6677
Adresse électronique
À propos
PlayGround-NY supports new local theatre voices, emphasizing diversity, equity, and inclusion. They nurture playwrights and contribute to NYC's vibrant theatre scene. Founded in 2023.
La mission
PlayGround-NY supports early-career playwrights through unique opportunities and partnerships, fostering experimentation and helping them hone their style and technique. They are committed to diversity, equity, and inclusion.
