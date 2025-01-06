Playground
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Monday Night PlayGround
A monthly staged reading series of original short plays written in just five days.
Best of PlayGround Festival
Showcases the best short works from the Monday Night PlayGround season.
Young Playwrights Project
Invites Bay Area high school students to submit short plays for consideration.
Commissioning Programs
Incubates new full-length plays through commissions, playwright residencies, in-house readings, and workshops.
À propos
Fondée en
2000
EIN
943336399
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
3286 ADELINE ST APT 8 BERKELEY, California 94703-2485 United States
Site web
playground-sf.org
Téléphone
(415)-992-6677
Adresse électronique
À propos
PlayGround, founded in 2000, is the Bay Area's leading playwright incubator, committed to diversity, equity, and inclusion. Its mission is to support and launch significant new local voices for the theatre. PlayGround offers programs like Monday Night PlayGround, the Festival of New Works, and playwright residencies.
La mission
PLAYGROUND INC fosters creative opportunities in Berkeley, California, empowering the community through accessible and inspiring programs. Learn more at playground-sf.org.
