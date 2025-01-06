Platinum Plus Collective
Platinum Plus Collective
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Entrepreneurship Training Program
Equipping underrepresented women aged 55+ with the knowledge, skills, and tools to create, start, and grow profitable businesses.
À propos
Platinum Plus Collective
Fondée en
2023
EIN
922813038
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
9905 SIMPLICITY CT LAUREL, Maryland 20723-5502 United States
Site web
www.platinumpluscollective.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
PLATINUM PLUS COLLECTIVE INC is dedicated to uplifting and empowering the Laurel, Maryland community through local initiatives that foster positive change and connection.
