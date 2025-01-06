Planting Books
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien à l'alphabétisation
Encouraging young children to read by providing access to quality reading materials, supporting literacy in the community.
À propos
Planting Books
Fondée en
2023
EIN
932603066
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1319 30TH ST ROCK ISLAND, Illinois 61201-2864 United States
Site web
planting-books.org
Téléphone
(130)-959-29457
Adresse électronique
À propos
La mission
We work to help encourage young children to read by making good reading materials available to them.
