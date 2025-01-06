Pivot Point Church
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sensibilisation locale
Participating in local food and clothing drives and supporting local charities to meet the diverse needs of our neighbors.
Zimbabwe Well Fundraiser
Frying turkeys as a fundraiser to provide wells in Zimbabwe.
À propos
Pivot Point Church
Fondée en
2023
EIN
922770055
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
PO BOX 806 BRIGHTON, Colorado 80601-0806 United States
Site web
pivotpointchurch.org
Téléphone
(720)-634-6340
Adresse électronique
À propos
Pivot Point Church, founded in 2023, is a church without walls where people can meet Jesus and engage in community. They find unity in diversity.
La mission
Pivot Point's mission is connecting people with God, through authentic real relationships to serve others in a broken world.
