Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Self-Guided Tours
Explore Pittock Mansion and its grounds at your own pace, learning about Portland history.
Programme de découverte
Experiential learning program for 3rd and 4th-grade students, exploring local history.
Monarchs at the Mansion
Volunteer event focused on the new butterfly habitat at the viewpoint.
À propos
Fondée en
1969
EIN
930576289
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
3229 NW PITTOCK DR PORTLAND, Oregon 97210-1019 United States
Site web
pittockmansion.org
Téléphone
(503)-823-3623
Adresse électronique
-
À propos
The Pittock Mansion Society, founded in 1969, manages the Pittock Mansion, a historic house museum in Portland, Oregon, in collaboration with Portland Parks & Recreation. The Society's mission is to inspire understanding and stewardship of Portland history through the Mansion, its collections, and programs. Built in 1914, Pittock Mansion tells the story of Portland's transformation.
La mission
The Pittock Mansion Society inspires understanding and stewardship of Portland history through Pittock Mansion, its collections, and programs.
