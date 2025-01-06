Piper S Promise Foundation
Piper S Promise Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bone Marrow Transplant Grant
Provides financial assistance to families with children undergoing bone marrow transplants.
À propos
Piper S Promise Foundation
Fondée en
2024
EIN
934130845
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Accueil familial et protection de l'enfance
Adresse
7809 BUCKEYE CRES CINCINNATI, Ohio 45243-1934 United States
Site web
piperspromise.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Piper's Promise Foundation, est. 2024, honors Piper, who passed in 2022. The nonprofit raises funds for families facing bone marrow transplants and long hospital stays, while increasing awareness of patient challenges.
La mission
Piper's Promise Foundation is a nonprofit, providing support for families with children battling life-threatening illnesses.
