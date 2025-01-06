alimenté par 
Compagnie théâtrale Pipeline

 - 
Il s'agit d'un théâtre de l'imagination.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Événements de 

Compagnie théâtrale Pipeline

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Compagnie théâtrale Pipeline
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Compagnie théâtrale Pipeline
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Compagnie théâtrale Pipeline
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Compagnie théâtrale Pipeline

100% de vos achats soutiennent 
Compagnie théâtrale Pipeline
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Compagnie théâtrale Pipeline


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

Pipeline PlayLab

Un groupe de dramaturges qui aide et encourage les artistes à développer leurs idées les plus grandes et les plus folles pour en faire de nouvelles pièces imaginatives et audacieuses.

__wf_reserved_inherit

Brave New Works

Une célébration des compagnies théâtrales émergentes de New York, offrant une scène pour des représentations originales.

__wf_reserved_inherit

Ce dont nous nous souvenons

Une exploration et une célébration du théâtre dans sa forme la plus élémentaire : la narration, invitant divers artistes à partager leurs histoires.

À propos

Compagnie théâtrale Pipeline

Fondée en

2012

EIN

943486955

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Arts du spectacle et arts visuels

Adresse

118 W 72ND ST APT 504 NEW YORK, New York 10023-3317 États-Unis

Site web

pipelinetheatre.org

Téléphone

-

Adresse électronique

-

Socials
Compagnie théâtrale Pipeline
À propos

La Pipeline Theatre Company, fondée en 2009, fait du théâtre d'imagination. Elle s'épanouit dans l'aventure, prenant des risques pour provoquer un monde plus courageux et plus compatissant. En développant et en produisant de nouvelles œuvres, elle offre aux artistes un foyer pour créer des pièces imaginatives et audacieuses.

La mission

Notre entreprise se nourrit d'aventures et pense qu'aucune histoire ne vaut la peine d'être racontée sans un peu de risque. Nous aimons nos méchants autant que nos héros, en particulier dans les moments où nous ne parvenons pas à les différencier.

Recherche d'autres organisations en 

New York, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
Compagnie théâtrale Pipeline

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
