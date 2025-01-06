Compagnie théâtrale Pipeline
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Pipeline PlayLab
Un groupe de dramaturges qui aide et encourage les artistes à développer leurs idées les plus grandes et les plus folles pour en faire de nouvelles pièces imaginatives et audacieuses.
Brave New Works
Une célébration des compagnies théâtrales émergentes de New York, offrant une scène pour des représentations originales.
Ce dont nous nous souvenons
Une exploration et une célébration du théâtre dans sa forme la plus élémentaire : la narration, invitant divers artistes à partager leurs histoires.
À propos
Compagnie théâtrale Pipeline
Fondée en
2012
EIN
943486955
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
118 W 72ND ST APT 504 NEW YORK, New York 10023-3317 États-Unis
Site web
pipelinetheatre.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
La Pipeline Theatre Company, fondée en 2009, fait du théâtre d'imagination. Elle s'épanouit dans l'aventure, prenant des risques pour provoquer un monde plus courageux et plus compatissant. En développant et en produisant de nouvelles œuvres, elle offre aux artistes un foyer pour créer des pièces imaginatives et audacieuses.
La mission
Notre entreprise se nourrit d'aventures et pense qu'aucune histoire ne vaut la peine d'être racontée sans un peu de risque. Nous aimons nos méchants autant que nos héros, en particulier dans les moments où nous ne parvenons pas à les différencier.
