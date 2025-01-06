Compagnie théâtrale Pipeline

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Pipeline PlayLab

Un groupe de dramaturges qui aide et encourage les artistes à développer leurs idées les plus grandes et les plus folles pour en faire de nouvelles pièces imaginatives et audacieuses.

‍

Brave New Works

Une célébration des compagnies théâtrales émergentes de New York, offrant une scène pour des représentations originales.

‍

Ce dont nous nous souvenons

Une exploration et une célébration du théâtre dans sa forme la plus élémentaire : la narration, invitant divers artistes à partager leurs histoires.

‍