Pierced By Love
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
EQUIP
Resources to help you encounter Jesus and experience His love.
Spirit and Truth Encounters
Encounters designed to bring you closer to Jesus.
À propos
Fondée en
2024
EIN
934924918
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1206 INGLEWOOD DR MANSFIELD, Texas 76063-5752 United States
Site web
www.piercedbylove.com
Téléphone
(682)-777-2721
Adresse électronique
À propos
Pierced By Love, founded in 2024, centers on encountering the presence of Jesus and experiencing His love. Jesus was pierced for us so that we could be pierced by His lavish love.
La mission
Welcome to Pierced By Love, where encountering the presence of Jesus and experiencing His love are at the center. Revelation of the truth of who He is and ...
