Phillips Brooks School
Phillips Brooks School
Phillips Brooks School
Phillips Brooks School
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentoring program is designed to help teenagers find the career path that suits them best.
Before-School Care
Offers supervised play, movement, conversation, and games to get the day started right.
After-School Care
Provides a healthy snack, circle time, and a range of indoor and outdoor activities. Includes time for homework.
Enrichissement après l'école
Offers classes for Preschool to 5th Grade students to explore interests and build new skills through hands-on activities.
Summer@PBS
Week-long summer day camps filled with exciting experiences led by top-notch educators and partner providers.
À propos
Phillips Brooks School
Fondée en
1978
EIN
942494458
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
2245 AVY AVE MENLO PARK, California 94025-6707 United States
Site web
www.phillipsbrooks.org
Téléphone
(650)-854-4545
Adresse électronique
-
À propos
Phillips Brooks School, founded in 1978 in Menlo Park, CA, inspires students from preschool through 5th grade to love learning, develop spiritually, communicate effectively, and be kind. With core values of courage, community, kindness, and a love of learning, the school fosters a collaborative environment.
La mission
The Phillips Brooks School community inspires students to love learning, to develop a spiritual nature, to communicate effectively, to be kind to others, and to respect the uniqueness of each person.
{Similaire 1}
