Philippine Folklife Museum Foundation
Faire un don
Philippine Folklife Museum Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Philippine Folklife Museum Foundation
Acheter pour soutenir
Philippine Folklife Museum Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Philippine Folklife Museum Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Philippine Folklife Museum Foundation
Fondée en
2000
EIN
943357426
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts & Culture, Heritage & Education, Cultural Heritage Nonprofits
Adresse
305 DRAYTON CT WALNUT CREEK, California 94598-2321 United States
Site web
philippinefolklifemuseum.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Philippine Folklife Museum Foundation, established in 2000, is dedicated to promoting Philippine culture and heritage. The museum showcases Philippine art and history through exhibits and collections. The foundation aims to preserve and showcase Filipino culture to local and international communities. Located in San Francisco, it strives to be a source of information for Filipinos and Filipino Americans.
La mission
The Philippine Folklife Museum Foundation promotes Philippine culture and heritage to local and national audiences through exhibits and programs that reflects the artistic soul and creative spirit of the Filipino.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :