Phi Mu Alpha Kappa Beta Morris Brown College
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Music Fraternity
Providing opportunities for male instrumentalists and vocalists to join Phi Mu Alpha Sinfonia, fostering scholarship, service, leadership, and unity through music.
À propos
Fondée en
2023
EIN
922639905
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
1831 COVE TRL SW ATLANTA, Georgia 30331-6353 United States
Site web
morrisbrown.edu
Téléphone
(404)-458-6085
Adresse électronique
-
À propos
La mission
PHI MU ALPHA KAPPA BETA at Morris Brown College in Atlanta fosters community and musical excellence among its members, enriching campus life with creativity and camaraderie.
