Faire un don
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services financiers
Offers business development, free income tax preparation, matched savings accounts, personal loans, and tourism loans to help individuals achieve financial stability.
Services aux familles
Provides comprehensive support through programs like CHIP, CASA, domestic violence shelters, and internet connectivity to strengthen families.
L'éducation
Offers Head Start, Early Head Start, Improving Scholars, and Project Discovery programs to promote educational opportunities for children and adults.
Logement
Provides affordable rental housing, homeless solutions, weatherization services, and homeownership counseling to ensure safe and stable living environments.
À propos
Fondée en
1968
EIN
941599229
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
PO BOX 528 WOODLAND, California 95776-0528 United States
Site web
mowyolo.org
Téléphone
(530)-662-7035
Adresse électronique
À propos
Meals on Wheels Yolo County, formerly People Resources, Inc., has served seniors in Yolo County since 1968. It nourishes food-insecure, isolated seniors by providing freshly prepared meals, promoting independence and well-being. They aim to nourish 1,800 seniors by 2028 and provide crucial social interaction.
La mission
MOW Yolo is the only provider in Yolo County of dependable, freshly prepared, ready-to-eat meals for seniors, working to nourish food insecure and isolated seniors.
