People For Forest And Wildlife Conservation Of Karnataka Pfwck Us

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Planting of Saplings
Planting saplings to increase forest cover and promote environmental sustainability.
Programmes de sensibilisation
Conducting awareness programs for the community, students, and youngsters about forest and wildlife conservation.
Protection of Water Bodies
Protecting water bodies in the forest to ensure water availability for wildlife and local communities.
Prevention of Wildfire
Working to prevent wildfires to protect forests and wildlife from destruction.
À propos
Fondée en
2023
EIN
922568311
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
1232 LOGAN DR LEWISVILLE, Texas 75077-2506 United States
Site web
www.pfwck.org
Téléphone
(919)-886-245545
Adresse électronique
À propos
PFWCK, founded in 2023, aims to save, protect, and preserve Karnataka's forests and wildlife, particularly the Gandhadagudi sanctuary. They educate local and global communities to conserve this heritage.
La mission
PFWCK educates local and global kannidigas about their immeasurable heritage of forest resources by bringing them together for a common cause of saving it.
