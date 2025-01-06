Ce profil n'a pas été revendiqué.

People For Forest And Wildlife Conservation Of Karnataka Pfwck Us

À propos

PFWCK, founded in 2023, aims to save, protect, and preserve Karnataka's forests and wildlife, particularly the Gandhadagudi sanctuary. They educate local and global communities to conserve this heritage.

La mission

PFWCK educates local and global kannidigas about their immeasurable heritage of forest resources by bringing them together for a common cause of saving it.